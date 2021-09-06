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Борис Миронов: «Именно через такие игры и создается коллектив»

6 сентября 2021, 23:24
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2 ОТ).

— Очень хорошая игра. Именно через такие игры и создается коллектив. По команде сегодня было видно — ребята играли «до последнего, до победного». Хочу поздравить ребят с хорошей игрой, где-то даже волевой победой. Конечно, спасибо и нашим болельщикам — все они помогают и ведут нас вперед. Игра очень понравилась. Сейчас был очень тяжелый график — три игры через день. Ребята, конечно, немного подустали, но есть время — несколько дней, чтобы приготовиться к следующей игре, — цитирует тренера сайт красно-белых.

— С чем связываете такие разные результаты — в конце предсезонки и на старте чемпионата?

— Мы, тренеры, на предсезонке не смотрим на результат — проверяем молодых игроков. Тем более, что их у нас много — нужно всех проверить. На старте сезона мы играли уже основным составом. И эти игры показали, что у нас создается отличный коллектив. Приятно видеть хорошую работоспособность игроков, самоотдачу и желание. Хочу ребят только поблагодарить за это.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/matches/spartak-startuet-s-tryekh-pobed-kryadu-/

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