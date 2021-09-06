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Андриевский — о разгроме от СКА: «Мне кажется, комментарии излишни, счет на табло»

6 сентября 2021, 23:10
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Главный тренер «Адмирал» Александр Андриевский поделился эмоциями после поражения со счетом 2:9 в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

— Мне кажется, комментарии излишни, счет на табло, — цитирует тренера сайт команды из Санкт-Петербурга.

— Вы часто хватались за голову. Все настолько пошло не так?

— Да, вы правы. То, что мы хотели показать, получалось лишь эпизодически во втором периоде. Во-первых, настраивались играть активно весь матч, начало нам даже удалось — минуты три смотрелись неплохо. Но первый бросок по нашим воротам завершился голом, и все сразу разрушилось. Зона обороны — как проходной двор. Не хватило концентрации после неплохой игры с Омском.

— После первого периода счет был 3:0. Какую установку давали в перерыве?

— Показали ошибки, указали на них. В этом плане, несмотря на все, что сегодня произошло, второй период мне понравился. Да, нам не хватило выполнения игрового задания, но второй период можно занести нам в актив. Первый и третий — нет. Коллектив у нас новый, ребята друг к другу притираются.

— У СКА сейчас есть ошибки в обороне. В завершающей части чего не хватило?

— Когда выходишь 1 в 0, чего не хватает? Здесь речь не о сыгранности. Кузьменко, Марченко забивают, а у нас шайба сходит с крюка. Мастерство должно быть.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-admiral-priess-konfierientsiia-6/

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Иван Шитик все материалы автора

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