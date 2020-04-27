Большинство членов совдира КХЛ — против повышения потолка зарплат
16:30
По информации «СЭ», сегодня началось голосование членов совета директоров КХЛ по вопросу повышения потолка зарплат в лиге в сезоне-2020/21.
Планируется, что он будет установлен на отметке в 900 миллионов рублей, однако представители некоторых клубов хотят поднять его до 1,3 миллиарда рублей.
Голосование проходит онлайн и продлится до четверга.
По нашим данным, большинство членов совдира — против повышения потолка. Скорее всего, будет принято решение оставить его на отметке в 900 миллионов.
900 миллионов — нормально или надо больше? Колонка Еронко о потолке зарплат в КХЛ