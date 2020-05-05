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«Болельщики «Локомотива» отписываются от меня в Instagram». Мичков рассказал о последствиях перехода в СКА

18:30
Матвей Мичков. Фото ФХР.
Матвей Мичков. Фото ФХР.
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15-летний нападающий Матвей Мичков в интервью «СЭ» рассказал, как болельщики отреагировали на его переход из «Локомотива» в СКА.

— Как отреагировали на ваш уход близкие и друзья?

— В основном все поздравили и отнеслись с пониманием к моему решению. Хотя мне жаль расставаться с друзьями, но такова жизнь. Надо двигаться дальше.

— Ярославль успел стать для вас родным городом?

— Конечно, я ведь там с 10 лет. Все как родное. Привык к городу, он уютный, мне здесь нравится.

— Были ли те, кто вас проклял за уход?

— Многие пишут в Instagram, спрашивают, зачем я в СКА ухожу. Еще не все знают об этом. Пока грязи немного. Когда официально объявят — начнется. Но уже написали «скатертью дорога в СКА» и «ска» выделяют. Отписки пошли. Говорят, ты переходишь, поэтому отписываюсь. В основном это болельщики «Локомотива». Это их выбор, никто не держит.

— Вам выдали много авансов. Понимаете, что хейтеров будет еще больше?

— Я нормально к этому отношусь. Хейтеры наоборот меня только заводят. Это идет уже с малых лет, когда люди постоянно говорили, что через я год сдуюсь. Я к такому давно привык. Каждый раз повторяется одно и то же. Люди смотрят посты про меня на сайтах и в соцсетях, пишут комментарии. Диванные хейтеры, ха-ха. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

Полностью интервью Матвея Мичкова — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/bolshoe-intervyu-samogo-talantlivogo-rossiyskogo-yuniora-matveya-michkova-1669735/

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