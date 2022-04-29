В «Динамо» прокомментировали продление контракта с Якимовым

«Динамо» продлило контракт на год с нападающим Богданом Якимовым.

«Богдан Якимов остается в «Динамо» на следующий сезон. Своей работой на льду и вне площадки он доказал, что может приносить большой объем пользы команде. Еще в течение прошлого сезона и плей-офф проявил себя как командный игрок во всех смыслах. Рассчитываем, что полноценная подготовка с командой к сезону позволит ему еще лучше проявить себя в матчах», — приводит слова главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова сайт клуба.

«Богдан Якимов перешел в наш клуб по ходу предыдущего чемпионата и отлично себя зарекомендовал. Мы уверены, что он не только возвращается на свой прежний уровень, но и готовится выйти на новый. Богдан по праву завоевал любовь болельщиков и доверие тренерского штаба, поэтому решили продолжить сотрудничество с этим хоккеистом. Традиционно могу только пожелать удачи в новом сезоне», — добавил генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.

Якимов прошедший сезон начал в хоккейном клубе «Сочи», где в 10 матчах забросил 3 шайбы, затем в результате обмена перешел в московское «Динамо» и в 24 играх набрал 7 (6+1) очков.