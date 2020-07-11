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Богдан Якимов: «Никто не думает, когда поступает такое предложение — все сразу соглашаются»

11 июля 2020, 19:18
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Нападающий СКА Богдан Якимов поделился первыми впечатлениями от пребывания в новом клубе.

— Долго думали о переходе в СКА?

— Мне кажется, никто не думает, когда поступает такое предложение — все сразу соглашаются. К этому все стремятся, так что я сразу согласился, — цитирует игрока сайт СКА.

— Какие ожидания от сборов и предстоящего сезона?

— Ну, сборы, естественно, никогда легкими не бывают. Готов к серьезным нагрузкам, надо подготовиться. Ждем успешный сезон.

— С кем из ребят уже были знакомы в команде?

— Эмиль Галимов из моего родного города, мы, получается, вместе в команду пришли. Да вообще много кого знаю в СКА.

— Если бы была возможность выбирать, с кем бы хотели сыграть в одном звене?

— Ох ты. Если честно вопрос непростой — я сейчас в команду такого высокого уровня попал, что с любым партнером будет играть очень хорошо.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/boghdan-iakimov-sbory-iestiestvienno-nikoghda-lieghkimi-nie-byvaiut/

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