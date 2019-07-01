15:43 | Хоккей — КХЛ

Богдан Киселевич вернулся в ЦСКА

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ЦСКА достиг договоренности о подписании контракта с защитником Богданом Киселевичем, сообщает официальный Twitter команды. Соглашение с 29-летним хоккеистом будет рассчитано до конца сезона 2021/22.

В прошедшем сезоне Киселевич выступал за "Флориду" и "Виннипег". В НХЛ Богдан сыграл в 32 матчах, набрав в них 8 (0+8) очков при показателе полезности "-3".

29-летний хоккеист выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 годы.

В составе сборной России Киселевич выиграл золото на Олимпиаде-2018 года в корейском Пхенчхане, а также бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

 

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