Богдан Киселевич вернулся в ЦСКА

ЦСКА достиг договоренности о подписании контракта с защитником Богданом Киселевичем, сообщает официальный Twitter команды. Соглашение с 29-летним хоккеистом будет рассчитано до конца сезона 2021/22.

В прошедшем сезоне Киселевич выступал за "Флориду" и "Виннипег". В НХЛ Богдан сыграл в 32 матчах, набрав в них 8 (0+8) очков при показателе полезности "-3".

29-летний хоккеист выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 годы.

В составе сборной России Киселевич выиграл золото на Олимпиаде-2018 года в корейском Пхенчхане, а также бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

⚡️Официально⚡️



Богдан Киселевич возвращается в ЦСКА! 🔥🔥



Хоккейный клуб ЦСКА достиг договоренности с защитником Богданом Киселевичем. Соглашение с Богданом будет рассчитано до конца сезона 2021/22 pic.twitter.com/UCUV9kFtm6 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 1 июля 2019 г.

Все о КХЛ – здесь