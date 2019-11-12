Богдан Киселевич: «Перед «Спартаком» подтянули физику, немного разгрузили голову»

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака». Игра пройдет 12 ноября и начнется в 19:30 мск.

— В первую очередь мы подтянули физику, - цитирует Киселевича официальный сайт клуба. - Немного разгрузили голову. Разобрали те матчи, которые проиграли: посмотрели причины поражений, ошибки. Думаю, сегодня все это покажем.

— В сентябре перед вашей прошлой встречей «Спартак» играл менее стабильно. Готовы ли вы к тому, что соперник наладил игру и настроится на реванш?

— Я бы не сказал, что тогда была слабая игра. Результат просто немножко ей не соответствовал. Но вообще, мы естественно понимаем, что и «Спартак» будет злой, и мы не очень удачно провели последние матчи. Поэтому, я думаю, команды сегодня будут предельно мотивированны и агрессивны.

— Какие в целом ожидания от сегодняшнего дерби?

— Во-первых, мы давно не играли, соскучились. Во-вторых, сейчас все ребята вернулись из сборных, мы воссоединились. Потом, дерби — это всегда приятно. Тем более, на домашней арене. Думаю, что придет много болельщиков, будет много эмоций, много шума, который поможет обеим командам показать красивый хоккей.

ЦСКА после 25 матчей лидирует в Западном дивизионе, имея в активе 39 очков. «Спартак» с 30 очками в 26 встречах на пятой строчке.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика