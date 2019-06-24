Бодров подписал новый контракт с "Северсталью"

Нападающий Евгений Бодров подписал новое соглашение с "Северсталью"​, информирует официальный Твиттер команды. Сроки контракта с 31-летним россияниным не уточняются.

В минувшем сезоне Бодров принял участие в 21 матче за череповчан, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "-4" и 4 минутах штрафа.

Евгений Бодров продолжит карьеру в "Северстали"



ХК "Северсталь" и нападающий Евгений Бодров подписали новое соглашение. В минувшем сезоне Евгений принял участие в 21 матче за череповчан, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности -4 и 4 минутах штрафа. pic.twitter.com/P4UkLfvvKM — HC Severstal (@severstalclub) 24 июня 2019 г.

Все о КХЛ – здесь