Бодров подписал новый контракт с "Северсталью"

Нападающий Евгений Бодров подписал новое соглашение с "Северсталью", информирует официальный Твиттер команды. Сроки контракта с 31-летним россияниным не уточняются.
В минувшем сезоне Бодров принял участие в 21 матче за череповчан, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "-4" и 4 минутах штрафа.
Евгений Бодров продолжит карьеру в "Северстали"— HC Severstal (@severstalclub) 24 июня 2019 г.
ХК "Северсталь" и нападающий Евгений Бодров подписали новое соглашение. В минувшем сезоне Евгений принял участие в 21 матче за череповчан, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности -4 и 4 минутах штрафа. pic.twitter.com/P4UkLfvvKM
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