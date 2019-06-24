14:10 | Хоккей — КХЛ

Бодров подписал новый контракт с "Северсталью"

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Нападающий Евгений Бодров подписал новое соглашение с "Северсталью"​, информирует официальный Твиттер команды. Сроки контракта с 31-летним россияниным не уточняются.

В минувшем сезоне Бодров принял участие в 21 матче за череповчан, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "-4" и 4 минутах штрафа.

 

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Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42062/1/

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