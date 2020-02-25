Боб Хартли: «Все выкладываются, но все никак не выходит»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4).

— Поздравляю «Автомобилист» с победой. Сегодня вновь мы продемонстрировали хорошую игру, но все никак не можем забросить тот самый гол, который принес бы нам победу. И дело здесь не в недостатке старания: все выкладываются, но все никак не выходит, — приводит слова тренера официальный сайт омичей. — Сегодня была заключительная игра регулярного чемпионата, подошел к концу наш длительный марафон протяженностью 62 матча, я очень горд тем, как мы его провели. Впереди нас ждут очередные встречи с «Салаватом Юлаевым»: я думаю, это будет захватывающее зрелище, которое понравится всем болельщикам. Доволен регулярным сезоном и с нетерпением жду старта плей-офф.

— Семь поражений в девяти последних матчах. Связано ли это только с невезением или какой-то кризис перед плей-офф?

— Если посмотреть на все игры, которые мы провели, то они, в принципе, проходили на равных. Да, вы правы: мы где-то не могли забросить тот самый гол, который нам был необходим, но игры заканчивались с таким счетом, как обычно заканчиваются игры плей-офф — скажем, 0:1 или 1:2 в овертайме. Или 2:4 сегодня, и лишь в концовке мы получили гол в пустые ворота. Я доволен тем, как ребята действуют, проблема не в этом. Нам, безусловно, необходимо подтянуть большинство, найти решение этой проблемы, но у нас хорошие игроки, и мы сможем это сделать.

— У вас богатый опыт плей-офф: как вы думаете, есть ли у этой команды «инстинкт убийцы», и как его доставать перед самыми важными матчами?

— Именно это я сказал ребятам: в плей-офф необходимо показывать, насколько голоден ты и насколько сильно хочешь побеждать. Поскольку регулярный сезон это марафон из большого числа матчей, а плей-офф — это спринт: ты семь игр можешь провести с одним и тем же противником, там накал возрастает, и нужно бороться за каждый сантиметр льда. Но у нас, безусловно, есть хорошие лидеры в команде, у нас есть характер. Естественно, команда по сравнению с предыдущим сезоном сильно изменилась, но, тем не менее, мы заработали место в плей-офф, провели хороший регулярный чемпионат. Давайте же теперь проведем хороший плей-офф.

— Шумаков продолжил матч, но нет ли у него перелома?

— Несколько швов ему наложили, у него рана без перелома.