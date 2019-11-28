Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 Б).

— Хорошая выездная игра для нас. Всегда очень непросто приезжать в Китай и проводить именно первый матч, — приводит слова тренера официальный сайт омичей. — Очень понравилось, как команда сражалась. «Куньлунь» сравнял счет во втором периоде, но после этого не было голевых шансов ни у той, ни у другой стороны. Игорь Бобков — один из главных героев матча, он отметился хорошими сейвами и по ходу основного времени, и в овертайме, и в серии послематчевых бросков отбил все пять попыток соперника. А Кошелев забросил победную шайбу.

— Поделитесь впечатлениями от первой игры Терещенко.

— Мне нравится, как он играет. Очевидно, по сравнению с другими, он еще не освоил систему. Но я впечатлен его хоккейным чутьем, он быстро влился, его звено здорово действовало, создав несколько опасных моментов. Мы понимаем причины, по которым он присоединился к команде, — у нас много травмированных, а Терещенко — очень опытный мастер, это хорошее дополнение, он по-настоящему командный игрок. Он будет только прибавлять.

— Болельщики спрашивают, что с Тэйлором Беком.

— У Тэйлора небольшое повреждение. Завтра вновь обсудим его состояние. Надеюсь, в следующем матче он уже сможет сыграть.

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