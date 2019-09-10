Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли считает, что победа над «Спартаком» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ могла достаться его команде легче. Также он прокомментировал сорвавшийся переход Павла Захи. Чешский форвард сегодня продлил контракт с «Нью-Джерси».

— Мы провели очень грамотную выездную игру, повели 2:0, но как только пропустили первую шайбу в конце второго периода, то вспомнили о неписаном правиле, — сказал Хартли. — Команда, забивающая в этот момент, после перерыва выходит с другим настроем и уверенностью в своих силах, зная, что им хватит всего одного гола, чтобы сравнять счет. Так и вышло. «Спартак» провел сильный третий период. Мы правильно играли, хорошо действуя в обороне. Нам не хватало отсутствующих игроков. Многие действуют не на своих привычных позициях, но все выкладывались.

Я победного гола не видел, думая, что шайба уже находится в ловушке вратаря. Только по прыжкам наших игроков понял, что мы забили.

Очень важный гол забил Грачев. Здоров, что его звено забило. Грачев, Кошелев, Щербак провели хороший матч: катались, работали, приносили пользу. При счете 2:0 мы показали свою лучшую игру, были моменты у Широкова и Семенова. Забей они, то все бы для нас сложилось полегче.

— Публикации в прессе могли сорвать переход чеха Захи в «Авангард»?

— Работа с прессой — это часть игры. Когда я только пришел в НХЛ, то попросил проконсультировать меня, как себя вести себя с прессой, на телевидении, на радио, что можно и нельзя говорить в интервью. Журналисты — тоже часть нашего общества. Как и везде, есть те, кто честно выполняют свои обязанности. Есть и непорядочные люди. Слухи в хоккее появляются каждый день. Тренеров увольняют, игроков меняют. Сейчас еще и социальные сети добавились. Это тоже часть игры. Мы знаем, что было на самом деле в ситуации с Захой. (Михаил Зислис)