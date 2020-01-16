КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Боб Хартли — о выездной победе над «Адмиралом»

15:40
Теги:

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:1).

— Мы хорошо начали первый период, хорошо двигались, катались, — пиводит слова Хартли официальный сайт «Адмирала». — Но затем мы немного усложнили свою игру во втором, особенно когда пропустили шайбу. Но ответили в третьем периоде в большинстве и уверенно закончили матч.

Эта игра завершает наш большой выезд четырехматчевый. Мы заработали 8 очков и нужно отдать должное нашей команде. Все стремились побеждать, все играли так, как нужно. Играли правильно, как мы должны играть.

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/26577/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир