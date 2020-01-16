Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:1).

— Мы хорошо начали первый период, хорошо двигались, катались, — пиводит слова Хартли официальный сайт «Адмирала». — Но затем мы немного усложнили свою игру во втором, особенно когда пропустили шайбу. Но ответили в третьем периоде в большинстве и уверенно закончили матч.

Эта игра завершает наш большой выезд четырехматчевый. Мы заработали 8 очков и нужно отдать должное нашей команде. Все стремились побеждать, все играли так, как нужно. Играли правильно, как мы должны играть.