Боб Хартли: «Если встретимся с «Ак Барсом» в плей-офф, буду только рад»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от домашней победы над «Ак Барсом» (2:1 Б).

— Большая победа. Классный матч. Невероятную игру продемонстрировали обе команды. Потрясающая интенсивность, очень высокая плотность. У хоккеистов просто не было ни пространства, ни времени, поэтому сложно было создавать моменты. Они все равно были, но оба вратаря сыграли шикарно. Это был прекрасный хоккей очень высокого уровня. К сожалению, мы пропустили в самой концовке, но все же сумели удержать победу.

Вратари в КХЛ играют очень сильно, забивать сложно, поэтому хватает малорезультативных и очень упорных матчей.

Мы хотели, чтобы Эмиль сыграл хотя бы один из двух остававшихся матчей с «Ак Барсом». Потому что это личная история для него — сыграть против бывшей команды. Это интересная история для прессы. Плюс Бобков приболел в сборной, и у него был всего один выходной.

— Встреча с «Ак Барсом» в плей-офф неизбежна?

— До этого еще очень далеко, но если вы гарантируете, что мы встретимся с ними, то я буду рад. Это будет означать, что мы далеко пройдем в плей-офф. (Игорь Еронко)