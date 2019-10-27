Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:2 Б).

— Я горжусь тем, как мы боролись. На мой взгляд, мы прибавляли и прибавляли по ходу матча. Хорошо провели третий период. Если вы взглянете на ЦСКА и количество пропускаемых ими голов сезон за сезоном, поймете, что это не везением объясняется. Это очень хорошо сбалансированная команда, они показывают отличный командный хоккей, они почти не дают создавать. Но и мы мало что дали им создать. Наше меньшинство здорово сработало. Овертайм и буллиты — это как монетку подбрасывать. Может выпасть и орел, и решка. Но ЦСКА заслужил победу.

— Вы держали в уме финал прошлого сезона? Или уже отпустили его?

— Я давно отпустил. Нельзя жить прошлым. Я смотрю на два матча, что мы сыграли с ЦСКА уже в этом сезоне. Встречи с командой Игоря — это отличная проверка и вложение в будущее. Потому что ЦСКА — лучшая команда лиги. Они доказали это в плей-офф. Они доказали это в регулярке. Доказывают и сейчас. Они играют правильно как в атаке, так и в обороне. У них просто нет слабых мест. Мы сумели набрать 3 очка из 4 в матчах с ЦСКА. Не думаю, что многие смогут таким похвастаться. Конечно, хотелось бы набрать 4 из 4. Но я доволен тем, что мы показали. (Игорь Еронко)

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