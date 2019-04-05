Блогер опубликовала снимок топлес в честь успеха "Салавата Юлаева". Фото

Ульяна Тригубчак, блогер и бывшая участница Ice Girls "Салавата Юлаева", опубликовала в своем Инстаграме откровенную фотографию.
На что только не пойдешь ради любимой команды! Все ради победы!💚@hcsalavat, я верю что сегодня мы можем сравнять счет в серии! Спасибо за помощь в съемках: Артуру Идельбаеву - руководителю Центра развития туризма РБ. Тур "Настоящая Башкирия" @rakhmat_rakhmat02 . P.S: Версия без цензуры в телеграм-канале по ссылке в профиле 😉 . #hcsalavat #playoffs #салаватюлаев #хксалаватюлаев #титверг #уфа
Тригубчак сделала это в честь выхода команды в финал Восточной конференции. В первом раунде "Салават" обыграл "Металлург" (4-2), а затем во втором раунде "Автомобилист" (4-1).
Блогер пообещала, что снимется в откровенной фотосессии в случае успеха уфимцев. Клуб провел акцию #всёилиничегоchallenge, и Тригубчак взяла на себя такое обязательство.
Напомним, что накануне "Салават" уступил "Авангарду" (2:4) в финале Востока. Счет в серии – 1-3.
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