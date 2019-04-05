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Блогер опубликовала снимок топлес в честь успеха "Салавата Юлаева". Фото

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Ульяна Тригубчак, блогер и бывшая участница Ice Girls "Салавата Юлаева", опубликовала в своем Инстаграме откровенную фотографию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На что только не пойдешь ради любимой команды! Все ради победы!💚@hcsalavat, я верю что сегодня мы можем сравнять счет в серии! Спасибо за помощь в съемках: Артуру Идельбаеву - руководителю Центра развития туризма РБ. Тур "Настоящая Башкирия" @rakhmat_rakhmat02 . P.S: Версия без цензуры в телеграм-канале по ссылке в профиле 😉 . #hcsalavat #playoffs #салаватюлаев #хксалаватюлаев #титверг #уфа

Публикация от Ульяна Тригубчак (@uly_3gubchak) 4 Апр 2019 в 8:07 PDT

Тригубчак сделала это в честь выхода команды в финал Восточной конференции. В первом раунде "Салават" обыграл "Металлург" (4-2), а затем во втором раунде "Автомобилист" (4-1).

Блогер пообещала, что снимется в откровенной фотосессии в случае успеха уфимцев. Клуб провел акцию #всёилиничегоchallenge, и Тригубчак взяла на себя такое обязательство.

Напомним, что накануне "Салават" уступил "Авангарду" (2:4) в финале Востока. Счет в серии – 1-3.

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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/Bv1ouevgwV5/

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