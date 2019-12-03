КХЛ определила лучших игроков ноября.

Лучшим вратарем стал Тимур Билялов из «Ак Барса», одержавший 4 победы в 6 матчах, в двух отыграв на ноль.

Лучшим защитником признан Микко Лехтонен из «Йокерита» — вместе с командой он одержал 5 побед в 9 матчах и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+6».

Лучшим нападающим стал форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, который набрал 14 (6+8) очков в 9 матчах, из которых в шести была одержана победа.

Лучшим новичком признан нападающий СКА Кирилл Марченко, одержавший вместе с командой победы во всех 8 матчах месяца и набравший в них 6 (3+3) очков.