Кривокрасов — о победе над «Ак Барсом»: «Игра удалась по содержанию»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:1).

«Игра удалась по содержанию, парни — молодцы: выстояли в меньшинстве, хотя много удалялись, реализовали большинство, все возможности. Я считаю, игра удалась, забили в большинстве, и вратарь провел колоссальный матч. Надеюсь, будем держать уровень и двигаться вперед. Парни хорошо настроились на этот матч, как и на прошлый. Ну и большинство — немаловажный фактор, как и меньшинство», — приводит слова Кривокрасова официальный сайт КХЛ.

«Сибирь» прервала трехматчевую победную серию «Ак Барса». Новосибирцы набрали 57 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками занимает 5-ю строчку таблицы «Востока».