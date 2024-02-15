Билялетдинов назвал локаутный сезон самым ярким воспоминанием о старте карьеры в «Ак Барсе»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:1).
«Игра была непростая, хорошая. Соперник обученный, быстрый, команда сильная, играть было непросто. Ребята молодцы, сыграли хорошо, забили в большинстве решающий гол, что очень важно. Темновато здесь, но я считаю, что работники стадиона сделали все, чтобы подготовить раздевалки, лед, все нормально. С учетом подготовки к плей-офф хотели правильно сыграть, организованно. Есть ошибки, недоработки из-за чего-то, но команда играла хорошо.
20 лет прошло с тех пор, как я тут был, начинал. Самое яркое воспоминание? Может не самое приятное воспоминание, но то, что в этом дворце играли хоккеисты такого высокого уровня, да, не все получилось в локаутный сезон НХЛ. Помню, что был хороший хоккей, по-разному играли, но это самое запоминающееся было. Райли Барбер? Есть вопросы, которые беспокоят, но он пытается», — сказал Билялетдинов.
«Ак Барс» вынужденно играет до конца регулярного чемпионата в Дворце спорта на Московской 1966 года постройки. «Татнефть Арена» занята Играми будущего.
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|Ак Барс
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|78
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|Трактор
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|26
|38
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|20
|43
|51
|12
|Барыс
|63
|20
|43
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|63
|41
|22
|88
|3
|Локомотив
|64
|41
|23
|87
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|64
|29
|35
|63
|9
|Куньлунь РС
|63
|22
|41
|50
|10
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|15.02
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|2 : 1 Б
|15.02
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|4 : 2
|15.02
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|5 : 4 ОТ
|15.02
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|2 : 1
|15.02
|19:30
|
СКА – Сал. Юлаев
|2 : 0
|15.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Лада
|3 : 1
|15.02
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|2 : 1