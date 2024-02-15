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15 февраля, 22:50

«Ак Барс» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

Видеообзор матча КХЛ «Ак Барс» — «Металлург»
Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ак Барс» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Казани 15 февраля и завершилась победой хозяев — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ»

ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 63 40 23 87
2 Авангард 63 41 22 86
3 Сал. Юлаев 63 40 23 85
4 Ак Барс 63 38 25 78
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 63 33 30 72
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 63 27 36 66
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 63 20 43 51
12 Барыс 63 20 43 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 63 41 22 88
3 Локомотив 64 41 23 87
4 Спартак 64 38 26 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 63 34 29 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 64 29 35 63
9 Куньлунь РС 63 22 41 50
10 Сочи 63 21 42 49
11 Витязь 63 19 44 45
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