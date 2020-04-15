Билл Питерс: «Общался с «Автомобилистом» на протяжении месяца»

Новый главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс дал большое эксклюзивное интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал о нюансах переговоров с командой из Екатеринбурга.

— Как вы получили предложение из Екатеринбурга? Сколько времени над ним размышляли?

— Со мной связался Максим Рябков (генеральный директор «Автомобилиста», — Прим. И.Р.). Он был очень хорош в той серии телефонных разговоров, которую мы провели. Максим нарисовал мне объемную картину того, что происходит с «Автомобилистом», каковы цели организации, которую он возглавляет. Меня это заинтересовало, мы продолжили общение и оказались способны договориться о двухлетнем контракте. С нетерпением жду, когда смогу начать работу. Готов и ко всем связанным с ней вызовам, и к конкуренции за чемпионство!

Знаю, что собственники клуба и Максим настроен создать отличную команду, и я со своей стороны сделаю для этого все возможное. Верю и в то, что на очереди в не самом отдаленном будущем — ввод в строй новой арены. То есть нас ждет много позитивных вещей, в создании которых есть возможность поучаствовать.

— Долго ли вы думали, прежде чем согласиться?

— Мы общались на протяжении трех-четырех недель, возможно, около месяца. Разговаривали примерно через день. Я старался получить настолько много информации, насколько возможно, обсуждал все со своей семьей — чтобы принять взвешенное и продуманное решение.

— Семья поедет в Екатеринбург с вами?

— Нет, останется в Северной Америке. У меня сын еще учится в школе и занимается хоккеем. В его возрасте нельзя срывать его с места. Поэтому я отправляюсь в Россию один.

— Сравнимы ли финансовые условия для тренеров в КХЛ и НХЛ? По крайней мере, в вашем случае?

— Об этом я вам рассказывать не буду. А скажу лучше, что все мы, во всех лигах, должны быть счастливы, что можем тренировать хоккейные команды. Как в НХЛ, так и в КХЛ мы получаем очень справедливые компенсации за наш труд. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Питерсом — здесь