«Безобразие. Это недопустимо». Ларионов раскритиковал тренера, который бил детей по голове клюшкой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов высказался о видео, на котором тренер команды «Авангард-Олимпиец» 2010 г.р. Игорь Николаев бьет клюшкой по голове детей. После публикации он был уволен.

— В интернете появилось видео, как тренер бьет детей клюшкой по голове.

— Это безобразие. В детском хоккее не должно быть насилия. Таких людей нужно держать подальше. Кто бы это ни был, если дело касается детей — такого быть не должно. Не знаю фамилии тренеров, но на видео все показано. Если мы хотим воспитать правильных хоккеистов и хороших людей, должны вести себя по-другому. В нашей системе не нужно воспитывать детей под страхом. Подобное недопустимо. (Алена Гребенькова)