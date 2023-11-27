«Барыс» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ
«Барыс» и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Астане 27 ноября. Гости победили со счетом 5:2.
Видео лучших моментов матча «Барыс» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
Форвард «Витязя» Александр Дарьин набрал (1+2) очка.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|36
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|12
|52
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|36
|19
|17
|46
|4
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|5
|Ак Барс
|35
|20
|15
|42
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|37
|19
|18
|42
|8
|Сибирь
|36
|17
|19
|39
|9
|Амур
|35
|14
|21
|34
|10
|Нефтехимик
|35
|14
|21
|34
|11
|Барыс
|36
|10
|26
|27
|12
|Адмирал
|33
|9
|24
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|37
|24
|13
|51
|2
|Динамо М
|35
|24
|11
|51
|3
|Локомотив
|34
|22
|12
|46
|4
|Торпедо
|36
|20
|16
|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|35
|19
|16
|40
|7
|Северсталь
|35
|15
|20
|35
|8
|Динамо Мн
|34
|15
|19
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|36
|13
|23
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
Результаты / календарь
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26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
|27.11
|15:30
|
Сибирь – Куньлунь РС
|3 : 2
|27.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|2 : 5
|27.11
|17:00
|
Автомобилист – Спартак
|1 : 4
|27.11
|17:00
|
Трактор – Торпедо
|2 : 1
|27.11
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|2 : 3
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