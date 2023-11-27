ЦСКА уступил «Локомотиву» дома
«Локомотив» обыграл ЦСКА на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене».
Нападающий ярославцев Артур Каюмов забросил победную шайбу в начале третьего периода, реализовав большинство. Для Каюмова этот гол стал первым с 23 октября — тогда он отличился в матче против СКА (2:3).
Форвард железнодорожников Максим Березкин набрал 2 (1+1) очка и стал самым результативным игроком встречи.
«Локомотив» занимает третье место в таблице Западной конференции с 46 очками в 34 матчах. ЦСКА идет на шестой строчке с 40 очками в 35 играх.
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ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Голы: Полунин — 6 (Красковский, Береглазов), 2:13 — 0:1. Березкин — 4 (Тесанов, Симашев), 14:27 — 0:2. Карнаухов — 9 (Плотников, Классон), 23:35 — 1:2. Светлаков — 3 (Дыбленко, Федотов), 30:26 — 2:2. Каюмов — 8 (Березкин, Сергеев), 41:03 — 2:3.
Вратари: Федотов (58:25) — Исаев.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 22 (7+5+10) — 26 (8+12+6).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
27 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 7575 зрителей.
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