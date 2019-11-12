«Барыс» в овертайме вырвал победу у «Северстали»

«Барыс» победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ. Казахстанский клуб поднялся на четвертое место в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Капустин — 1 (Провольнев, Яковлев), 19:04 — 1:0. Тангрэди — 5 (бол., Дитц, Старченко), 46:30 — 1:1. Сагадеев — 3 (Охтамаа, Валк), 62:57 — 1:2.

Вратари: Подъяпольский — Паскуале.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (10+6+8+1) — 33 (4+9+19+1).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

12 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3195 зрителей.