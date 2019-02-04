"Барыс" в овертайме переиграл в гостях "Салават Юлаев" (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голом отметился форвард Никита Михайлис и дублем – нападающий Андре Петерссон.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Барыс" (Астана) – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сергеев – 6 (Гареев, Кугрышев), 7:13 – 1:0. Михайлис – 16, 8:00 – 1:1. Петерссон – 21 (Михайлис), 32:37 – 1:2. Умарк – 10 (Хартикайнен, Кемппайнен), 33:06 – 2:2. Петерссон – 22 (Кормье, Дитц), 60:28 – 2:3.

Вратари: Метсола – Карлссон.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 37 (6+14+17+0) – 38 (16+12+9+1).

Судьи: Акузовский, Соин.

4 февраля. Уфа. "Уфа-Арена". 5634 зрителя.

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