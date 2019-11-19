«Барыс» в овертайме одолел «Автомобилист»

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Автомобилист». Хозяева одержали победу со счетом 3:2. Победная шайба на счету защитника Даррена Дитца.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Холланд — 6 (Секстон, Литовченко), 9:45 — 0:1. Шевченко — 1 (Акользин, Метальников), 29:13 — 1:1. Доус — 13 (бол., Мэйсек, Плэтт), 42:57 — 1:2. Виделль — 1, 45:06 — 2:2. Дитц — 6 (Сагадеев, Охтамаа), 60:57 — 3:2.

Вратари: Паскуале — Коварж.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (15+11+8+1) — 37 (14+12+10+1).

Судьи: Белов, Васильев.

19 ноября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

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