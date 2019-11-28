«Барыс» в овертайме обыграл «Автомобилист»

«Барыс» выиграл у «Автомобилиста» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Аркадий Шестаков и Линус Виделль, в активе которого решающая шайба в овертайме. У хозяев забил Ефим Гуркин.

«Барыс» набрал 40 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Авто» 36 очков и шестая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Шестаков — 4 (Михайлис, Орехов), 18:29 — 0:1. Гуркин — 2 (мен., Голышев, Холланд), 50:54 — 1:1. Виделль — 3 (Найт), 63:32 — 1:2.

Вратари: Коварж (50:13 — 50:54) — Паскуале.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (11+14+9+1) — 24 (5+7+9+3).

Судьи: Бондарь, Гусев.

28 ноября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

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