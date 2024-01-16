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Сегодня, 18:07

Дементьев считает, что Ларионов может спокойно возглавить клуб НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев ответил на вопрос, может ли Игорь Ларионов возглавить клуб НХЛ.

«На сегодняшний день Игорь Ларионов является ярчайшим тренером КХЛ, его работа и игра команды привлекают огромное внимание. Очень важна концентрация, которую должны показывать игроки в ответ, — внимательно слушать, что говорит тренер, что требует улучшений в игре и как именно нужно играть. Благодаря этому команда может показывать результат. Мы видели начало сезона, которое было просто ошеломляющим для «Торпедо». По поводу перспектив Ларионова в НХЛ: плох тот солдат, который не хочет быть генералом. У Игоря Николаевича прекрасный английский язык, он понимает менталитет людей в лиге. Когда наступит момент и у него возникнет желание, я не думаю, что у Ларионова будут проблемы с получением работы в НХЛ. В связи с тем, как он работает сейчас и что он знает о хоккее, у него будут прекрасные перспективы. Ключевой момент работы тренера — это то, что Ларионов обучает хоккеистов и только потом спрашивает за невыполнение заданий. Это отличает его от других. Нам нужно больше таких специалистов, а я не разделяю тренеров в КХЛ и в детских школах. Уверен, при желании Ларионов может совершенно спокойно возглавить клуб НХЛ, и команда у него будет яркой, самобытной, интересной. Почему я так уверенно говорю? Потому что 20 лет отработал скаутом НХЛ, прекрасно знаю структуру работы и как именно преподносится хоккей в Северной Америке. Игорь Николаевич — тот тренер, за которого игроки захотят биться и выигрывать самые тяжелые матчи», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

После 50 матчей «Торпедо» занимает пятую строчку в Западной конференции, набрав 61 очко. Лидирует — московское «Динамо» (72 очка в 51 игре).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-larionov-mozhet-spokojno-vozglavit-klub-nhl-i-komanda-u-nego-budet-yarkoj/
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9 Нефтехимик 52 21 31 51
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3 СКА 51 33 18 68
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5 Торпедо 50 29 21 61
6 Северсталь 50 25 25 57
7 ЦСКА 50 26 24 56
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