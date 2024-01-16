Дементьев считает, что Ларионов может спокойно возглавить клуб НХЛ
Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев ответил на вопрос, может ли Игорь Ларионов возглавить клуб НХЛ.
«На сегодняшний день Игорь Ларионов является ярчайшим тренером КХЛ, его работа и игра команды привлекают огромное внимание. Очень важна концентрация, которую должны показывать игроки в ответ, — внимательно слушать, что говорит тренер, что требует улучшений в игре и как именно нужно играть. Благодаря этому команда может показывать результат. Мы видели начало сезона, которое было просто ошеломляющим для «Торпедо». По поводу перспектив Ларионова в НХЛ: плох тот солдат, который не хочет быть генералом. У Игоря Николаевича прекрасный английский язык, он понимает менталитет людей в лиге. Когда наступит момент и у него возникнет желание, я не думаю, что у Ларионова будут проблемы с получением работы в НХЛ. В связи с тем, как он работает сейчас и что он знает о хоккее, у него будут прекрасные перспективы. Ключевой момент работы тренера — это то, что Ларионов обучает хоккеистов и только потом спрашивает за невыполнение заданий. Это отличает его от других. Нам нужно больше таких специалистов, а я не разделяю тренеров в КХЛ и в детских школах. Уверен, при желании Ларионов может совершенно спокойно возглавить клуб НХЛ, и команда у него будет яркой, самобытной, интересной. Почему я так уверенно говорю? Потому что 20 лет отработал скаутом НХЛ, прекрасно знаю структуру работы и как именно преподносится хоккей в Северной Америке. Игорь Николаевич — тот тренер, за которого игроки захотят биться и выигрывать самые тяжелые матчи», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».
После 50 матчей «Торпедо» занимает пятую строчку в Западной конференции, набрав 61 очко. Лидирует — московское «Динамо» (72 очка в 51 игре).
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|29
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|21
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|51
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|21
|29
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|35
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|16
|34
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|2
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|33
|17
|70
|3
|СКА
|51
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|4
|Спартак
|52
|30
|22
|67
|5
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|29
|21
|61
|6
|Северсталь
|50
|25
|25
|57
|7
|ЦСКА
|50
|26
|24
|56
|8
|Динамо Мн
|49
|22
|27
|49
|9
|Витязь
|50
|16
|34
|38
|10
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|16.01
|16:30
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Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|16.01
|19:00
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Локомотив – Нефтехимик
|- : -
|16.01
|19:00
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Торпедо – Металлург Мг
|- : -
|16.01
|19:10
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Динамо Мн – Куньлунь РС
|- : -
|16.01
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
|16.01
|19:30
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Сочи – Ак Барс
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