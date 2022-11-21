«Салават Юлаев» проиграл пятый матч подряд, уступив «Барысу»

«Барыс» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами в составе команды из Астаны отметились Кирилл Савицкий, оформивший дубль, Джереми Бракко и Линден Вей. За клуб из Уфы шайбу забросил Иван Дроздов.

«Барыс» набрал 30 очков в 33 матчах и поднялся на девятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» проиграл пятую игру поряд. Команда находится на пятой строчке (41 очко).

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«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы: Савицкий — 6 (бол., Михайлис, Ножье), 2:09 — 1:0. Бракко — 8 (бол., Луис, Сагадеев), 46:52 — 2:0. Дроздов — 8, 48:34 — 2:1. Савицкий — 7 (Михайлис, Вей), 54:16 — 3:1. Вей — 13 (мен., п.в., Петухов), 59:43 — 4:1.

Вратари: Бояркин — Ежов (56:16 — 57:09, 57:30).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (14+5+11) — 27 (6+9+12).

Судьи: Акузовский, Морозов.

21 ноября. Астана. Барыс-Арена.