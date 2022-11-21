Гендиректор «Адмирала»: «Постоянно меняют правила те клубы, которые хотят побыстрее выиграть»
Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан в интервью «РБ Спорт» высказал мнение по поводу лимита на легионеров в КХЛ. Со следующего сезона клубы смогут заявлять на матч трех легионеров вместо пяти.
— Со следующего сезона в КХЛ планируют сократить количество легионеров до трех. У вас их сейчас пять. Что будете делать в этой ситуации?
— Будет три легионера — будем с тремя играть. С нашим бюджетом и расходами это без разницы, нам в любом случае тяжело конкурировать с топовыми клубами.
— Считается, что как раз ограничение по легионерам отразится на клубах-середняках.
— Конечно, нам будет тяжелее, по сравнению с клубами с хорошими бюджетами и выстроенными системами. Но мы будем все равно биться и показывать характер.
— Может, наоборот, полностью отменить лимит на легионеров?
— Полностью отменять лимит на легионеров не надо. Почему в спорте постоянно меняют правила? Это делают те клубы и руководители, которые хотят побыстрее выиграть. Но, с другой стороны, тоже есть плюсы, все станут воспитывать своих игроков, уделять больше внимания детской школе и молодежной команде.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|33
|26
|7
|54
|2
|ЦСКА
|31
|21
|10
|47
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|32
|18
|14
|42
|5
|Динамо М
|32
|17
|15
|39
|6
|Спартак
|34
|15
|19
|35
|7
|Витязь
|32
|14
|18
|35
|8
|Динамо Мн
|33
|14
|19
|34
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|34
|12
|22
|27
|11
|Сочи
|30
|5
|25
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Сибирь
|35
|20
|15
|43
|4
|Адмирал
|33
|19
|14
|42
|5
|Сал. Юлаев
|31
|17
|14
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Ак Барс
|32
|13
|19
|32
|8
|Трактор
|33
|13
|20
|30
|9
|Амур
|30
|12
|18
|29
|10
|Барыс
|32
|13
|19
|28
|11
|Нефтехимик
|31
|13
|18
|27
|21.11
|15:30
|
Сибирь – Ак Барс
|4 : 2
|21.11
|16:30
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|21.11
|17:00
|
Трактор – Амур
|- : -
|21.11
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -