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Сегодня, 18:15

Гендиректор «Адмирала»: «Постоянно меняют правила те клубы, которые хотят побыстрее выиграть»

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Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан в интервью «РБ Спорт» высказал мнение по поводу лимита на легионеров в КХЛ. Со следующего сезона клубы смогут заявлять на матч трех легионеров вместо пяти.

— Со следующего сезона в КХЛ планируют сократить количество легионеров до трех. У вас их сейчас пять. Что будете делать в этой ситуации?

— Будет три легионера — будем с тремя играть. С нашим бюджетом и расходами это без разницы, нам в любом случае тяжело конкурировать с топовыми клубами.

— Считается, что как раз ограничение по легионерам отразится на клубах-середняках.

— Конечно, нам будет тяжелее, по сравнению с клубами с хорошими бюджетами и выстроенными системами. Но мы будем все равно биться и показывать характер.

— Может, наоборот, полностью отменить лимит на легионеров?

— Полностью отменять лимит на легионеров не надо. Почему в спорте постоянно меняют правила? Это делают те клубы и руководители, которые хотят побыстрее выиграть. Но, с другой стороны, тоже есть плюсы, все станут воспитывать своих игроков, уделять больше внимания детской школе и молодежной команде.

Источник: bookmaker-ratings.ru
КХЛ
ХК Адмирал
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