«Барыс» проведет матчи плей-офф против «Сибири» у себя дома

По информации «СЭ», казахстанский «Барыс», несмотря на чрезвычайное положение, введенное указом президента Республики Казахстан от 15 марта, включающее в себя запрет на проведения спортивных мероприятий, ограничения на въезд и выезд с территории страны, проведет домашние матчи серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Сибири» у себя дома.

Вчера утром клуб из Нур-Султана подал в КХЛ официальное письменное заверение органа государственной власти Казахстана, разрешающее и гарантирующее проведение серии матчей, а также беспрепятственный въезд и выезд команд «Сибири» и «Барыса» в республику и обратно.

Симптомы коронавируса:

— слабость, усталость

— затрудненное дыхание

— высокая температура

— кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) и/или боль в горле

По симптоматике коронавирус схож с простудой и респираторными заболеваниями. Особое внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно обратитесь к врачу.

Как передается коронавирус:

Коронавирус попадает в организм через слизистые — конъюнктивы глаз, носа, верхних дыхательных путей. Самые распространенные пути передачи — бытовой (общая посуда, полотенца, предметы быта), контактный (через рукопожатия, близкий контакт), воздушно-капельный (по воздуху от зараженного к здоровому).

Что делать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом:

— Избегать мест скопления людей;

— Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;

— Не трогать руками лицо;

— Проветривать помещение;

— Увлажнять слизистую носа — завести увлажнитель воздуха, можно периодически орошать нос солевыми растворами. Увлажненная слизистая = защищенная слизистая.

— При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача.

— Маски есть смысл носить только заболевшим, а не здоровым.