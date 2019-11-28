«Барыс» поднимет под своды арены свитера Боченски, Даллмэна и еще пяти игроков

«Барыс» поднимет под свод арены свитеры звезд казахстанского хоккея, сообщает Vesti.kz.

Клуб увековечит игровые джерси нападающих Брэндона Боченски, Николая Антропова, Федора Полищука, Александра Корешкова и Талгата Жайлауова, защитника Кевина Даллмэна и вратаря Виталия Еремеева.

Торжественная церемония состоится 1 декабря на «Барыс Арене» перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» — «Динамо» Минск и будет приурочена к 20-летию казахстанского клуба.

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