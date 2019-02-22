"Барыс" по буллитам обыграл "Куньлунь" в гостевом матче

"Барыс" по буллитам победил "Куньлунь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 Б. Победный буллит на счету нападающего Романа Старченко.

"Барыс" занял 2-е место в Восточной конференции, набрав 86 очков. "Куньлунь" с 51 баллом расположился на 11-й строчке.

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"Куньлунь" (Пекин) - "Барыс" (Астана) - 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Петухов - 4 (мен.), 4:00 - 0:1. Шор - 6 (бол., Савинайнен, Вольски), 9:00 - 1:1. Вольски - 11 (бол.), 24:39 - 2:1. Петерссон - 23 (Кормье, Семенов), 41:01 - 2:2.

Победный буллит: Старченко.

Вратари: Лазушин - Граховина.

Штраф: 14 - 16.

Броски: 34 (17+8+6+3) - 40 (18+9+12+1).

Судьи: Сидоренко, Франо.

22 февраля. Пекин. Cadillac Arena.

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