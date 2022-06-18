«Барыс» намерен сохранить в команде нападающего Вея

По данным «СЭ», «Барыс» планирует подписать новый контракт с форвардом Линденом Веем. Канадский нападающий также не против продолжить карьеру в казахстанском клубе.

В минувшем сезоне КХЛ он провел за команду 25 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал девять результативных передач.

Также в КХЛ 30-летний канадец выступал за ЦСКА и СКА. Всего на его счету в лиге 240 матчей и 191 (57+134) очко.

Напомним, в межсезонье новым главным тренером «Барыса» стал Андрей Скабелка, сменивший на этом посту Юрия Михайлиса.