Крикунов считает, что предложение ФХР по изменению структуры чемпионата КХЛ пойдет на пользу

Бывший главный тренер нескольких клубов КХЛ, а также сборной России Владимир Крикунов считает, что предложение ФХР по изменению структуры чемпионата пойдет на пользу нашему хоккею.

«В федерации работают серьезные люди, которые переживают за наш хоккей и за его развитие. Предложения, выдвинутые ФХР, я внимательно изучил, они безусловно пойдут на пользу нашему хоккею. Сейчас, когда у наших сборных нет возможности участвовать в международных турнирах и проводить игры со сборными других стран, нужно задуматься о развитии хоккея в стране, чтобы через какое-то время вернуться на международную арену в отличной форме и готовым к достижению новых вершин», — сказал Крикунов «Чемпионату».

В ФХР предложили разделить участников КХЛ в регулярном чемпионате на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.