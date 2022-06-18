В «Авангарде» прокомментировали заключение контрактов в Найтом и Буше
«Авангард» подписал двухлетний контракт с канадским нападающим Корбэном Найтом и однолетний контракт с американским форвардом Ридом Буше. Это решение объяснил генеральный менеджер омичей Алексей Волков.
«Корбэн Найт — один из лучших игроков «Авангарда» двух последних сезонов. Он хорошо знаком с главным тренером нашей команды Дмитрием Рябыкиным, никогда не скрывал, что в России хочет играть только за «Авангард». Мы начали вести с ним переговоры о продлении контракта еще в прошлом сезоне, но по понятным причинам финальное решение было отложено на неопределенное время. Рады, что в итоге Корбэн согласился приехать в Омск. Он с «Авангардом» как минимум на два года, а значит, мы можем быть спокойны за позицию первого центра. Знаем, что болельщики заждались топовых трансферов. Наша работа не останавливалась ни на минуту, и плоды этой работы мы видим уже сейчас.
Решение относительно Рида Буше было непростым, мы понимаем, какое давление оказывалось на него в конце прошлого сезона как здесь, в России, так и у него на родине. После долгих разговоров и консультаций Буше заявил о своем желании выступать за «Авангард». Как и Найт, он отлично знает Дмитрия Рябыкина, систему игры нашей команды. Ему нравится «Авангард», и он хочет играть на новой арене в Омске.
Что касается ситуации, из-за которой в прошлом сезоне он был вынужден покинуть Россию, мы понимаем, что Рид совершил ошибку. К тому же, в то время он был несовершеннолетним. Очень важно, какие выводы человек делает из своих ошибок, как он меняется. Рид полностью осознал свою вину. С тех пор прошло уже немало времени, и клуб решил дать Риду второй шанс. Любой человек заслуживает того, чтобы ему этот шанс дали. Тем более, репутация Буше до этого была абсолютно чистой. Мы помним, как в ходе чемпионского сезона Рид проявлял себя в коллективе: отличные отношения как с тренерами, так и с партнерами по команде, а уж о пользе на льду лишний раз напоминать не требуется. Нужно сказать, Корбэн Найт согласился подписать контракт с «Авангардом» во многом благодаря тому, что в следующем сезоне Рид Буше будет играть с ним в одной команде. Считаю, болельщикам «Авангарда» нужно поддержать Рида, а он своим отношением к делу и своей игрой докажет, что в него верили не зря», — цитирует Волкова сайт омичей.
В прошедшем сезоне Найт провел за «Авангард» 60 матчей, в которых набрал 55 (21+34) очков. Буше сыграл за «Локомотив» 46 матчей и набрал 27 (12+15) очков.
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|26
|24
|57
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|52
|8
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|48
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|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
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|27
|42
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|35
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|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
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|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
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|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
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|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
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Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4