«Барыс» на выезде победил «Северсталь», Дитц сделал дубль

«Северсталь» в Череповце уступила «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости взяли верх со счетом 3:1.

Дубль на свой счет записал защитник «Барыса» Даррен Дитц.

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«Северсталь» (Череповец) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Дитц — 9 (Михайлис, Хетерингтон), 7:05 — 0:1. Виделль — 4 (Вароун, Фрэттин), 9:06 — 0:2. Провольнев — 3 (бол., Гераськин), 29:15 — 1:2. Дитц — 10 (бол., Фрэттин, Старченко), 47:50 — 1:3.

Вратари: Подъяпольский (59:24) — Ортио.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 26 (8+6+12) — 24 (15+5+4).

Судьи: Белов, Гофман.

8 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 1516 зрителей.