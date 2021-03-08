Сегодня, 8 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Барыс» на своем льду примет «Металлург». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

«Магнитка» ведет в серии — 2-1. Российский клуб выиграл первый матч (7:4) и третью встречу (2:1), а «Барыс» победил соперника в гостях (2:1).

Следить за матчем «Барыс» — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Барыс» — «Металлург»