Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Барыс» — «Металлург», Кубок Гагарина: где смотреть онлайн трансляцию матча

12:15
«Барыс» принимает «Металлург» в четвертом матче серии плей-офф. Фото ХК «Барыс»
«Барыс» принимает «Металлург» в четвертом матче серии плей-офф. Фото ХК «Барыс»
Теги:

Сегодня, 8 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Барыс» на своем льду примет «Металлург». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

«Магнитка» ведет в серии — 2-1. Российский клуб выиграл первый матч (7:4) и третью встречу (2:1), а «Барыс» победил соперника в гостях (2:1).

Следить за матчем «Барыс» — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Барыс» — «Металлург»

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир