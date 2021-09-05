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«Металлург» в гостях переиграл «Барыс»

16:11
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«Металлург» в гостях переиграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Магнитогорска одолела соперника со счетом 2:1.

Все три шайбы были заброшены в третьем периоде. Автором победного гола в концовке стал нападающий Андрей Чибисов.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Лилья — 2 (Михайлис, Валк), 41:07 — 1:0. Карпов — 1 (бол., Хультстрем, Коростелев), 45:57 — 1:1. Чибисов — 2 (Пашнин), 58:31 — 1:2.

Вратари: Ортио (59:25) — Олкинуора.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (5+12+10) — 33 (11+13+9).

Судьи: Гашилов, Наумов.

5 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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