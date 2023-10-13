В пятницу «Барыс» на своем льду встретится с ярославским «Локомотивом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет 13 октября на «Барыс-Арене» в городе Астана. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи КХЛ «Барыс» — «Локомотив» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляция матча будет доступна на официальном сайте КХЛ. Начало — в 16.15. В прямом эфире игру также покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск».

«Локомотив» лидирует с 27 очками в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Барыс» с 15 баллами располагается на 10-й строчке Востока.

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