"Барыс" и вратарь Граховина договорились о расторжении контракта

"Барыс" и вратарь Доминик Граховина договорились о прекращении действия контракта.
Клуб в своем Twitter поблагодарил вратаря за работу в сезоне 2018/2019 и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Граховина перешел в "Барыс" из "Астаны" летом 2018 года. В прошлом сезоне сыграл за клуб в КХЛ 26 игр, в которых пропустил 57 шайб.
✒️📄Хоккейный клуб "Барыс" и вратарь Доминик Граховина договорились о прекращении действия контракта.– ХК Барыс (@AstanaBarys) July 1, 2019
"Барыс" благодарит Доминика за работу в сезоне 2018/2019 и желает успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/oixINsb8bZ
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