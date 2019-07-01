"Барыс" и вратарь Граховина договорились о расторжении контракта

"Барыс" и вратарь Доминик Граховина договорились о прекращении действия контракта.

Клуб в своем Twitter поблагодарил вратаря за работу в сезоне 2018/2019 и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Граховина перешел в "Барыс" из "Астаны" летом 2018 года. В прошлом сезоне сыграл за клуб в КХЛ 26 игр, в которых пропустил 57 шайб.