Барберио: «Очень жду свой первый матч за «Ак Барс»

Защитник «Ак Барса» Марк Барберио поделился ожиданиями от своего дебютного матча в составе казанской команды, в котором он сыграет против «Северстали».

— Очень жду свой первый матч за «Ак Барс», я приехал в Казань всего пару дней назад, но уже освоился, меня хорошо приняли в команде, — цитирует Барберио сайт «Ак Барса». — У меня уже был опыт переходов по ходу сезона,ч использую его, чтобы адаптация прошла легче. Буду играть в свой хоккей, чтобы помочь парням на льду, чтобы подняться повыше в таблице и начинать плей-офф дома.

— Команда забила 10 голов двух последних матчах, сегодня ожидания болельщиков тоже будут высокие.

— Да, наша команда здорово играет у ворот, всегда создаёт опасность впереди. Постараюсь помочь и в этом.

— Какой у вас лично план на игру? Сыграете аккуратнее или покажете все сильные стороны сразу?

— В каждом матче нужно показывать всё лучшее, что умеешь. Но нужно играть просто, ускорять движение шайбы к нападающим, не делать лишнего. В принципе такой хоккей и привёл меня в «Ак Барс». Тренеры рассказали мне про систему, тактику, сказали, что нужно просто работать и играть в хоккей.

— Уже знаете, с кем выйдете на лед?

— Вчера я тренировался с Дмитрием Юдиным, наверное, так выйдем и на матч.

Матч «Ак Барс» — «Северсталь» состоится 25 декабря и начнется в 17:00.