Барабанов о хет-трике: «Гол есть гол, г***ом не пахнет»

Автор хет-трика в матче ЦСКА — СКА (2:4) Александр Барабанов подвел итоги матча.

— Сегодня каждый показал свою лучшую игру. Владели шайбой, играли в тело, забивали голы. Сорокину просто не везло? Гол есть гол, г***ом не пахнет. Когда мне отдали на пустые ворота — я не ожидал. Это первый хет-трик, здорово, что шайба зашла. Мы потихоньку набираем форму. Самое главное — плей-офф. Сейчас стараемся улучшать нашу игру от матча к матчу. Сегодня также мы здорово сыграли в обороне. ЦСКА для нас принципиальный соперник. С ними мы всегда проводим особые матчи. Круто, что мы вышли на первое место в таблице. На мою игру повлияло много факторов, но не хочется это мусолить сейчас. Буду стараться дальше. Наш новый вратарь Самонов сегодня очень помог СКА. Всем известно, что голкипер — это полкоманды. Так что пусть продолжает в том же духе. (Михаил Зислис)

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