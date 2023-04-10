Баландин считает, что в плей-офф КХЛ нужно отменить овертаймы

Бывший директор и ветеран «Трактора» Андрей Баландин рассказал, как относится к овертаймам в КХЛ.

«Я считаю, что овертаймы в плей-офф КХЛ нужно отменить. Они сильно изматывают команды. За ничью нужно давать по 0,5 очка, а за победу — одно очко. Если команды наберут одинаковое количество баллов, то после заключительного матча должен быть овертайм «5 на 5» до победного конца. Поэтому эта игра будет вызывать сумасшедший ажиотаж. А победит действительно сильнейший и тот, кто сохранит больше сил. Также я считаю, что серии из семи матчей в плей-офф — это слишком много, нужно проводить их до трех побед, а не до четырех, как сейчас», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».