Бадюков сомневается, что уход пяти игроков скажется на игре СКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков отметил, что уход игроков не скажется на игре СКА?. Команду покинули защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Александр Барабанов, Ярно Коскирантой и Йори Лехтеря.

— У СКА есть четкая система игры, а также возможности для широкой ротации квалифицированных хоккеистов, — цитируют «Известия» Бадюкова. — Поэтому вряд ли что-то в игре команды изменится. Думаю, все, что происходило в конце прошлого сезона, когда питерцы выиграли 12 матчей подряд в регулярном чемпионате, продолжится и в следующем — при условии, что есть пять-шесть звеньев и взаимозаменяемость. Тем более сейчас еще в основу добавилось несколько молодых ребят — атакующее звено Кирилла Марченко, Ивана Морозова и Василия Подколзина, а также защитник Данила Галенюк. На этом фоне потеря пяти хоккеистов не повлияет на жизнь команды. Тем более из них большую роль в прошедшем сезоне играли только Зуб и Барабанов. Коскиранта уже давно не значился как ключевой игрок, а Лехтеря показывал себя хорошо только в начале сезона. Зубарев вообще редко играл за СКА в последние годы.