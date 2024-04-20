Бабенко станет помощником Воробьева в ЦСКА

Как стало известно «СЭ», Юрий Бабенко войдет в тренерский штаб ЦСКА, где будет помогать Илье Воробьеву.

Последние два года 46-летний специалист отработал в должности ассистента в «Ак Барсе».

В марте 2024 года ЦСКА объявил о назначении Ильи Воробьева на пост главного тренера команды. В сезоне-2023/24 московский клуб уступил в первом раунде плей-офф КХЛ «Локомотиву» (1-4).