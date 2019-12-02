Бабенко рассказал об увольнении из молодежной сборной России

Тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко рассказал о своем уходе из молодежной сборной России.

30 ноября было объявлено об уходе Бабенко и Владимира Куликова. Их заменили Игорь Ларионов и Николай Хабибулин. Главным тренером молодежки остается Валерий Брагин.

— Как и было написано, в ФХР решили усилить тренерский штаб сборной, — циттирует Бабенко — сказал Бабенко «Бизнес Online». — Наверняка сказалось и то, что я работаю в клубе. Хотелось бы поблагодарить руководство федерации за доверие и неоценимый опыт. А ребятам хочется пожелать удачи на молодежном чемпионате мира. Конечно, буду за ними следить.

— Насколько новость стала для вас неожиданной?

— Достаточно неожиданной. С Валерием Брагиным и тренерским штабом до последнего обсуждали все нюансы.

— Осталось чуть меньше месяца до МЧМ. Не обидно?

— Всегда обидно в таких ситуациях. Но это жизнь. Всё, что ни делается, все к лучшему.