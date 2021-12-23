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Бабенко: «Десять игр не могли выиграть дома, жаль, что не в основное время»

22:50
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Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал победу над «Сочи» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Всех с долгожданной победой, десять игр не могли выиграть дома, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Казалось бы, должны были раньше цеплять, но получилось только сейчас. Жаль, что не в основное время. Тем не менее, мы показали характер, создавали моменты, где-то не хватило удачи.

В целом команда играла и двигалась неплохо. Были ошибки, будем работать, будем исправлять.
Не могу сказать, что мы лучше действуем вторым номером. Все идет от качества игры: если мы отдаем шайбу партнеру удобно, голова настроена правильно, то мы играем. Всегда больше шансов выиграть, когда ты действуешь в зоне соперника".

«Витязь» находится на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков в 41 матче.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/23/495017.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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