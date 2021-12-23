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Николай Заварухин: «Проиграли «Динамо» по многим статьям, не успевали за ними, где-то были медленнее»

23 декабря, 23:38
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал разгромное поражение от московского «Динамо» (1:7).

«Проиграли по многим статьям сегодня, не успевали, где-то были медленнее соперников. Счет на табло, — приводит слова тренера сайт «Автомобилиста». — Во время паузы тренировки были такие же, как и при прежнем главном тренере. Пока не могу обсуждать действия вратаря. Посмотрю еще игру, посмотрим его действия вместе с тренером по вратарям».

Под руководством Заварухина команда одержала три победы и четыре матча проиграла.

«Автомобилист» занимает девятое место на Востоке, набрав 39 очков в 41 матче.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6823/

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Анна Горшкова все материалы автора
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