Николай Заварухин: «Проиграли «Динамо» по многим статьям, не успевали за ними, где-то были медленнее»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал разгромное поражение от московского «Динамо» (1:7).

«Проиграли по многим статьям сегодня, не успевали, где-то были медленнее соперников. Счет на табло, — приводит слова тренера сайт «Автомобилиста». — Во время паузы тренировки были такие же, как и при прежнем главном тренере. Пока не могу обсуждать действия вратаря. Посмотрю еще игру, посмотрим его действия вместе с тренером по вратарям».

Под руководством Заварухина команда одержала три победы и четыре матча проиграла.

«Автомобилист» занимает девятое место на Востоке, набрав 39 очков в 41 матче.