Николай Заварухин: «Проиграли «Динамо» по многим статьям, не успевали за ними, где-то были медленнее»
23 декабря, 23:38
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал разгромное поражение от московского «Динамо» (1:7).
«Проиграли по многим статьям сегодня, не успевали, где-то были медленнее соперников. Счет на табло, — приводит слова тренера сайт «Автомобилиста». — Во время паузы тренировки были такие же, как и при прежнем главном тренере. Пока не могу обсуждать действия вратаря. Посмотрю еще игру, посмотрим его действия вместе с тренером по вратарям».
Под руководством Заварухина команда одержала три победы и четыре матча проиграла.
«Автомобилист» занимает девятое место на Востоке, набрав 39 очков в 41 матче.
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